العراق.. مفوضية الانتخابات تحدد جهات تدقيق بيانات المرشحين

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي ،في تصريح لصحيفة محلية، إن "مفوضية الانتخابات تسلمت بيانات نحو 50 مرشحا فردا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ومن ضمن المرشحين 7 نساء ومرشحا من المكون الايزيدي".



وأضافت أنه "عند انتهاء مدة تسجيل المرشحين في الأول من آذار المقبل، ستقوم المفوضية بمراجعة البيانات لضمان عدم تكرارها، ومن ثم إرسال جميع الأسماء الى وزارتي التربية والتعليم العالي للتأكد من صحة شهاداتهم بعد أن اشترط قانون الانتخابات أن تكون شهادة المرشح من الاعدادية فما فوق، إضافة الى تدقيق القيود الجنائية لهم في وزارة الداخلية ومن ثم ترسل الى هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من صحة موقفهم بعدم انتمائهم الى حزب البعث أو أحد الاجهزة القمعية التي كانت موجودة ابان النظام البائد".



وأكدت "وجود زيادة في عدد المرشحين خلال الايام المقبلة قبل انتهاء مدة تسلم بياناتهم من قبل المفوضية"، مبينة أن "عدد الاحزاب السياسية المجازة بلغ 236 حزبا سياسيا".



كما أشارت إلى وجود 67 حزبا مسجلا منذ الانتخابات السابقة أبدت رغبتها في المشاركة بالانتخابات المقبلة، إضافة الى وجود 69 حزبا جديدا قدمت بياناتها وهي قيد التسجيل، بينما بلغ عدد التحالفات السياسية 29 تحالفا توزعت بواقع 25 تحالفا كانت قد سجلتها المفوضية منذ الانتخابات السابقة، و4 تحالفات سجلت خلال المدة الحالية، إضافة الى 8 تحالفات اخرى قيد التسجيل، و6 تحالفات ابدت رغبتها بالمشاركة.