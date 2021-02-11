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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 12:27

الرئيس روحاني: لم نرَ حسن النوايا من الادارة الأمريكية الجديدة

الرئيس روحاني: لم نرَ حسن النوايا من الادارة الأمريكية الجديدة
وفي تصريحه اليوم الخميس خلال رعايته مراسم تدشين عدد من المشاريع الصحية في مختلف انحاء البلاد عن طريق الفيديو كونفرانس، اشار الرئيس روحاني الى مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية التي جرت يوم امس الاربعاء بالسيارات والدراجات النارية التزاما بالتوصيات الصحية الخاصة بالوقاية من كورونا قائلا: ان شعبنا خلق يوم امس محلمة اخرى بصورة جديدة نظرا لالتزام التوصيات الصحية للوقاية من كورونا حيث احيوا جيدا اليوم الوطني لانتصار الثورة الاسلامية.

واشار روحاني الى المنجزات العظيمة التي تحققت في القطاع الصحي في البلاد بعد انتصار الثورة الاسلامية اذ تجاوزت مستوى التطور والتحول الى مستوى انجاز اعمال كبيرة وعظيمة جدا وقال ان القطاع الصحي اليوم في البلاد يبلغ تقريبا مستوى الدول المتقدمة في العالم.

كما اشار رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى البدء بتطيعم لقاح كورونا في البلاد واضاف: نامل ان شاء الله تعالى بان نتمكن من تطعيم المواطنين بصورة اكثر عمومية وفعالية واتساعا.

وتابع الرئيس روحاني: لو تم تطعيم نحو 75 بالمائة من المواطنين باللقاح ان شاء الله تعالى فان سلسلة كورونا ستقطع وبطبيعة الحال فان عددا كبيرا قد اصيبوا بالفيروس وتجازوا ذلك وهم مطعمون بصورة طبيعية.

وقال الرئيس روحاني: لقد قمنا على الفور بتوفير العملة الصعبة اللازمة في الظروف المالية الصعبة (لشراء لقاح كوورنا) وبطبيعة الحال فان ذلك المجرم الذي كان يتولى السلطة في البيت الابيض لم يكن يسمح بتداول ارصدتنا في البنوك وكنا نعاني اسابيع لنقل المال من بنك الى اخر.

واضاف رئيس الجمهورية: اننا لم نرَ في الادارة (الاميركية) الجديدة حسن النوايا ونتائج عملية، وبالطبع فقد حدث تغيير في الكلام الا ان المهم هو العمل وينبغي ان نرى ماذا سيعملون وكيف يريدون التعويض عن تلك الجريمة، اذ ان الارهابي (ترامب) الذي ازيح وفقد سمعته قد ارتكب جرائم والان يتوجب على الادارة الجديدة التفكير بالتعويض عن ذلك وعليها عودة تماما عن ذلك الطريق لانه ثبت بانه كان طريقا خاطئا.

واكد الرئيس روحاني بانه لا احد في العالم يشكك بان الضغوط القصوى ضد الشعب الايراني قد فشلت واضاف: بالطبع مازالت هنالك معاناة ومشاكل ولهذا السبب اقول بانه لو كانت الادارة (الاميركية) الجديدة صادقة في شعاراتها فعليها تغيير طريقها على الفور والبدء بطريق جديد والتعويض عن الماضي حد الامكان.
رقم : 915620
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