طقس لبنان.. قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة

الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الأسبوع، من المتوقع ان يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ابتداء من مساء يوم الاثنين المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي الى امطار غزيرة على السواحل وثلوج على المرتفعات المتوسطة.



الطقس المتوقع في لبنان



الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض في درجات الحرارة في المناطق الساحلية التي تعود الى معدلاتها الموسمية، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى الجبال كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا خصوصا في الجنوب.



الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل ، مما يؤدي الى تكون ضباب محلي على المرتفعات.



السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة و تشكل ضباب محلي على المرتفعات.



الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة ورياح ناشطة.



درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 10 الى 19 درجة، فوق الجبال من 7 الى 17 درجة، في الداخل من 4 الى 19 درجة.



الرياح السطحية: جنوبية – غربية نهارا شمالية – شرقية ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15و 35 كلم/س.



الانقشاع: جيد إلى متوسط.



الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و85%.



حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.



حرارة سطح الماء: 20 درجة.



الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.