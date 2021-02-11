‘‘الاصلاح والوحدة‘‘ اللبنانية : الثورة الإسلامية وقفت في وجه الظلم

أبرق عبدالرزاق ،اليوم الخميس، إلى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد جلال فيروزنيا ومنه إلى آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي وإلى رئيس الجمهورية حسن روحاني والشعب الإيراني، بالتهنئة بذكرى انتصار الثورة الايرانية المباركة .



وقال الشيخ عبدالرزاق في الرسالة إن لنا الفخر الكبير بما حققته الثورة الإسلامية من انجازات على كل الاصعدة وخاصة وقوفها في وجه الظلم والغطرسة أينما وجدت في الارض، ونصرتها للقضايا الاسلامية والانسانية في كل بقاع الأرض ولا سيما منها القضية الفلسطينية"، مؤكدا "وقوفنا مع الدعوات المباركة مع الامام الخامنئي لوحدة الامة الاسلامية ونصرتها ورفع شأنها في ارجاء المعمورة.



وتابع أننا ثابتون مع مواقف الجمهورية الاسلامية في قراراتها الاسلامية والسياسية والمفصلية والتي تحفظ كرامة الامة وتؤمن مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية والعلمية"، شاكرا إيران على "ما تقدمه من تضحيات كبيرة في مواجهة المشروع الامريكي الصهيوني ودعماً لمشروع المقاومة الاسلامية في مواجهة الغطرسة الصهيونية، وتحقيق الوحدة الاسلامية بين كل اطراف الامة واحقاق العدالة والمساواة .