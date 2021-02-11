ظريف يامل بتطوير العلاقات بين طهران وبكين

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الصينية اليوم الخميس: لقد كان العام الماضي في التقويم الصيني (عام الفأر) عاما صعبا وسيكون العام الجاري (عام الثور) عاما افضل.



وأضاف وزير الخارجية الايراني: اهنئ الشعب والحكومة في الصين لمنجزاتهما اللافتة في مكافحة كورونا وانا على ثقة بان جهود الشعب الصيني ستثمر عن عام اكثر نجاحا لهم.



واشار وزير الخارجية الايراني الى ان العام 2021 يصادف العام الخمسين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران والصين وقال: ان الجهود المشتركة لشعبي البلدين في مكافحة كورونا والتي ادت الى تعزيز اواصر الصداقة بينهما، ستساعد بالتاكيد في تنمية العلاقات الثنائية.



وتمنى وزير الخارجية الايراني في ختام تغريدته عاما زاخرا بالنجاح والصحة والانتصار للشعب الصيني.



وارفق رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني تغريدته برسالة فيديو باللغة الانجليزية، اشار فيها الى رسالته للشعب الصيني في العام الماضي على اعتاب العام الصيني الجديد واعرب فيها عن امله بنجاح الصين في التغلب على جائحة كورونا وقال: اننا في الوقت الذي ندخل العام الصيني الجديد نهنئ شعب وحكومة الصين لنجاحاتهما في مجال مكافحة فيروس كورونا ومنجزاتهما في صنع لقاح كورونا.



واشار ظريف الى الجهود المشتركة لشعبي البلدين في الايام الصعبة لتفشي فيروس كورونا واضاف: انني على ثقة بان 50 عاما من التعاون بين ايران والصين سيساعدنا على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية.