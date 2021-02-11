الصفحة الرئيسية
0
الخميس 11 شباط 2021 ساعة 14:09

ظريف يامل بتطوير العلاقات بين طهران وبكين

ظريف يامل بتطوير العلاقات بين طهران وبكين
وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الصينية اليوم الخميس: لقد كان العام الماضي في التقويم الصيني (عام الفأر) عاما صعبا وسيكون العام الجاري (عام الثور) عاما افضل.

وأضاف وزير الخارجية الايراني: اهنئ الشعب والحكومة في الصين لمنجزاتهما اللافتة في مكافحة كورونا وانا على ثقة بان جهود الشعب الصيني ستثمر عن عام اكثر نجاحا لهم.

واشار وزير الخارجية الايراني الى ان العام 2021 يصادف العام الخمسين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين ايران والصين وقال: ان الجهود المشتركة لشعبي البلدين في مكافحة كورونا والتي ادت الى تعزيز اواصر الصداقة بينهما، ستساعد بالتاكيد في تنمية العلاقات الثنائية.

وتمنى وزير الخارجية الايراني في ختام تغريدته عاما زاخرا بالنجاح والصحة والانتصار للشعب الصيني.

وارفق رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني تغريدته برسالة فيديو باللغة الانجليزية، اشار فيها الى رسالته للشعب الصيني في العام الماضي على اعتاب العام الصيني الجديد واعرب فيها عن امله بنجاح الصين في التغلب على جائحة كورونا وقال: اننا في الوقت الذي ندخل العام الصيني الجديد نهنئ شعب وحكومة الصين لنجاحاتهما في مجال مكافحة فيروس كورونا ومنجزاتهما في صنع لقاح كورونا.

واشار ظريف الى الجهود المشتركة لشعبي البلدين في الايام الصعبة لتفشي فيروس كورونا واضاف: انني على ثقة بان 50 عاما من التعاون بين ايران والصين سيساعدنا على المزيد من تطوير العلاقات الثنائية.
مصدر : وكالات
رقم : 915632
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية
11 شباط 2021
العميد باكبور: مستعدون للتصدي لأي تهديد محتمل
العميد باكبور: مستعدون للتصدي لأي تهديد محتمل
11 شباط 2021
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية أثرت على شعبنا في المطالبة بالحرية
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية أثرت على شعبنا في المطالبة بالحرية
المراسلة معصومة فروزان
11 شباط 2021
الزهار لـ"إسلام تايمز": دعم القضية الفلسطينية ينطلق في إطار التوجه الرباني للمسلمين
الزهار لـ"إسلام تايمز": دعم القضية الفلسطينية ينطلق في إطار التوجه الرباني للمسلمين
المراسلة معصومة فروزان
11 شباط 2021
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
10 شباط 2021
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
10 شباط 2021
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
10 شباط 2021
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
10 شباط 2021
إيران تحيي اليوم الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية
10 شباط 2021
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
روحاني: الإدارة الأميركية الجديدة لم تقم بأي خطوة إيجابية تجاه إيران
9 شباط 2021
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
لماذا تنقل واشنطن معداتها مجدداً نحو سوريا؟
9 شباط 2021
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن تفكر بإحياء الاتفاق النووي مع إيران
9 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية
البرهان يطبع على بياض.. ومشاريع صهيونية تنخر الجسد السوداني!