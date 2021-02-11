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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 15:03

مسؤول روسي: إيران شريك موثوق لروسیا

مسؤول روسي: إيران شريك موثوق لروسیا
واعرب اوماخانوف ،الیوم الخمیس، في برقية عن تهانيه للشعب والحكومة الايرانية بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران واصفا ایران بأنها شریک موثوق و استراتیجی لروسیا .

وأشار إلى تقارب وجهات نظر و نوايا البلدین فی مختلف المجالات حیث ان نتائج هذا التقارب باتت واضحة فی مختلف المجالات بما فيما يتعلق با بحل الازمة في سوريا ومکافحة فیروس کورونا .

وأعرب عن ثقته في أن التعاون بين نواب البرلمانين الروسي والإيراني سيسهم في توسيع العلاقات الثنائیة في جميع المجالات المشتركة وكذلك معالجة التحديات الإقليمية والعالمية.
مصدر : وكالات
رقم : 915646
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