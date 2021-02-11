مسؤول روسي: إيران شريك موثوق لروسیا

واعرب اوماخانوف ،الیوم الخمیس، في برقية عن تهانيه للشعب والحكومة الايرانية بمناسبة الذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران واصفا ایران بأنها شریک موثوق و استراتیجی لروسیا .



وأشار إلى تقارب وجهات نظر و نوايا البلدین فی مختلف المجالات حیث ان نتائج هذا التقارب باتت واضحة فی مختلف المجالات بما فيما يتعلق با بحل الازمة في سوريا ومکافحة فیروس کورونا .



وأعرب عن ثقته في أن التعاون بين نواب البرلمانين الروسي والإيراني سيسهم في توسيع العلاقات الثنائیة في جميع المجالات المشتركة وكذلك معالجة التحديات الإقليمية والعالمية.