مخطط لبناء حي استيطاني جديد وسط القدس المحتلة

وذكرت الصحيفة أن المخطط يقضي ببناء حي استيطاني جديد مكون من 900 وحدة استيطانية قرب مجمع المالحة التجاري وسط القدس.



وأشارت إلى أن ما يسمى سلطة "أراضي إسرائيل" تسعى هذه الأيام لإقرار مخطط هيكلي بمساحة 205 دونمات، يشمل منشآت رياضية، ووحدات سكنية موزعة على عمارات مكونة من 24 طابقًا، بالإضافة إلى 250 وحدة سكنية محمية، ومكاتب بمساحة 330 مترا مربعا بارتفاع حتى 30 طابقا، ومناطق تجارية بمساحة 20 ألف متر مربع.



ولفتت إلى أن الخُطة ستُقدم هذا الأسبوع للجنة القطرية للتخطيط والبناء في القدس بعد استيفائها الشروط.



وأوضحت أن التقديرات تشير إلى تحديد موعد قريب لإقرار الخطة.



وكانت بلدية الاحتلال في القدس أعلنت أمس الأول عن المصادقة على خطة لبناء 900 وحدة استيطانية أخرى في مستوطنة "بسغات زئيف" شمالي المدينة.