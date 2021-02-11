اعلان موعد الذروة في انتشار كورونا بمصر

وقالت زايد، في مؤتمر لمنظمة الصحة العالمية: "لو سرنا بنفس نظام بداية الجائحة في مصر مثل الموجة الأولى، فبداية الارتفاع والموجة الثالثة ستكون في أبريل، وتكون الذروة في آخر أبريل وأول مايو المقبل".



وأضافت: "في الموجة الثانية، توقعنا زيادة الحالات في يناير وديسمبر، لأن هناك عدة أسباب لذلك بزيادة حالات الأمراض التنفسية، وفرص التعرض بشكل أكبر للإصابة نتيجة المكوث في المنازل لفترات طويلة".



وقالت: "الموجة الأولى في مصر كانت بداية الذروة نهاية أبريل، ومن ثم فلو كانت هناك احتمالية لزيادة عدد الحالات ستكون في أبريل المقبل مثلما حدث العام الماضي"، مشيرة إلى أن الأسبوع السابع خلال الموجتين الأولى والثانية كان يشهد ذروة الزيادة في الإصابات والوفيات.



وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأربعاء، تسجيل 610 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 53 حالة جديدة.