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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 19:10

وزير الدفاع: المدمرة "دنا" وصائدة الالغام "صبا" ستنضمان للقوة البحرية قريبا

وزير الدفاع: المدمرة "دنا" وصائدة الالغام "صبا" ستنضمان للقوة البحرية قريبا
وفي تصريح للصحفيين اليوم الخميس على هامش مراسم توسعة مستشفى الجيش في مدينة زنجان شمال غرب ايران، اكد العميد حاتمي على مواصلة الانجازات الدفاعية وقال: ان مجموعة من الانشطة البحثية قد اثمرت في هذا السياق وستثمر البقية في المستقبل ايضا.

واشار الى تحقيق نحو 140 مشروعا بحثيا في المجال الدفاعي خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس) واضاف: ان قسما من المشاريع ازيح الستار عنها وتم تسليمها وستنضم المدمرة "دنا" وصائدة الالغام "صبا" للقوة البرية للجيش قريبا بعد استكمال الاختبارات النهائية والمصنعية.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر ظروف الكيان الصهيوني بانها هشة واضاف: ان هذا الكيان ومن منطلق العجز والخوف يطرح قضايا لا احد يقبل ويهتم بها ذلك لان التصريحات الصادرة عن مسؤولي هذا الكيان ليست بحجمهم.

واكد العميد حاتمي ان الكيان الصهيوني لا يحظى بعمق جغرافي وان التهديدات التي يطلقها ليست بمستوى حجمه وقدرته لان ايران دولة كبيرة ومقتدرة ولو تعرضت للتهديد فانها سترد بكل قوة وشدة.
رقم : 915689
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