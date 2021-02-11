نور بعد الظلام... 42 عاماً على الثورة الايرانية

ولقد خلد الشعب الايراني المجاهد مراسم يوم الله (22 بهمن) بمسيرات جوّالة متميزة رجالة وركباناً لتاكيد تمسكهم بهذه النهضة التي غيرت منحى التاريخ وحولت مجريات الاحداث والتطورات لصالح قوى الحق والمظلومية في العالم.



ورأى خبراء سياسيون أنه من أهم معالم الثورة الاسلامية هي الحضور الجماهيري الكبير الذي لم يتوقف منذ قيام تلك الثورة وحتى يومنا الحاضر، ويشير هؤلاء الى انه عند مقارنة الثورة الاسلامية في ايران مع ثورات اخرى، فإن هذه الثورات مع مرور الوقت تخبو وتنطفئ، لكن ما يميز الثورة الإسلامية انها دائما في حالة من الدينامية والحيوية والحركة والتدفق بشكل مستمر لأن طبيعة الاهداف هي طبيعة متحولة تقتضي الحضور الجماهيري والزخم الجماهيري بشكل مستمر.



ويؤكد الخبراء ان ما ميز الشعب الايراني عن غيره من الشعوب التي عاصرت ثورات هو انه لم يعش لحظة الانتصار وهدأ بل واكب دائما وبشكل مستمر كل التقلبات والتحديات التي واجهتها ثورته ودولته، وهذا يبرهن على عمق العلاقة الجماهيرية مع الدولة والقيادة، مبينا ان هناك التصاق والتحام كامل بينهما.



ويقول محللون أن مراسم تخليد الثورة في 10 شباط 2021 كانت بمثابة وثبة جماهيرية رائعة شارك فيها المشاة وراكبو السيارات والدراجات وحتى الزوارق السريعة رجالا ونساءا واطفالا في العاصمة طهران وجميع المحافظات والمدن الايرانية الاخرى ، ولم تؤثر في هذا الشعب المحتفي بثورته المظفرة اجواء وباء الكورونا والمخاوف الناتجة عنه.



انه تخليد جماهيري خارق بلغت اصداؤه عنان السماء وشاهدته شعوب العالم في جميع القارات، وقد حمل رسالة واضحة الى اميركا والغرب المتصهين بان شعب الثورة الاسلامية لم ولن يتخلى عن عيده الوطني السنوي مهما كانت التحديات، كما انه متمسك بحقوقه المبدئية التي تكفلها جميع القوانين السماوية والوضعية.



ولقد بلغ الشعب الايراني المناضل مستويات متقدمة في الوعي والمشاركة الفاعلة والتحدي لانه مؤمن بمسيرته النهضوية التي اخرجت البلاد من الظلمات الى النور ومن الاستضعاف الى القوة والعزة، وهو ماض بلا هوادة في هذا المسار، ومستعد لجميع التضحيات للدفاع عن ثورته وقائده المفدى الامام الخامنئي وعن انجازاته ومكاسبه العملاقة التي باتت تؤرق الاستكبار الغربي والصهيونية العالمية.



وعلى صعيد متصل يعتبر متابعون لشؤون المنطقة ان هذه الثورة احدثت تحولا استراتيجيا في المنطقة، وهي لم تكن ثورة للايرانيين فقط، بقدر ما كانت هي ثورة للأمة الاسلامية في وجه كل قوى الاستكبار الظالم في العالم والمتمثلة بالولايات المتحدة الاميركية والكيان الاسرائيلي، فالثورة الاسلامية منذ انطلاقتها اتخذت نهجا على يد الامام الخميني (قدس) عندما اخذت بكل هذه المنظومة الكبيرة لتدعم وتعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة كل قوى الظلم المتمثل بكيان الاحتلال الصهيوني، هذه الثورة ويعتبر المحللون انه بعد مرور كل هذه السنوات على انتصار الثورة في ايران فهي تحقق الانجازات العلمية والعملية ايضا، وباتت ايران قوة كبيرة اليوم لها مركزية خاصة وباتت قوة فاعلة في المنطقة وباتت هي من تتصدى وتقف في وجه كل المخططات الصهيونية والاميركية التي تحاول ان تصفي القضية الفلسطينية وتحاول ان تشرعن الاحتلال على ارض فلسطين وعلى ارض القدس.



ويرى هؤلاء ان الثورة الاسلامية في ايران برغم اشكال المؤامرة التي حيكت ضدها طيلة كل هذه السنوات الا انها صمدت وبقيت قوة فاعلة تفرض المعادلات في المنطقة على منظومة الاستكبار الظالم في العالم، وحققت الانتصارات التي يعتبرها سياسيون ونشطاء وثائرون بأنها انتصارات للأمة الاسلامية كلها، واصبح المحور المقاوم الممتد من فلسطين الى لبنان الى سوريا الى العراق الى اليمن وصولا الى ايران يرعب اميركا والكيان الاسرائيلي ويفشل مخططاتهم وادواتهم المطبعين في المنطقة.