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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 21:27

آية الله عيسى قاسم يلقي خطابا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة البحرين

آية الله عيسى قاسم يلقي خطابا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة البحرين
ومن المقرر ان تستضيف مدينة قم المقدسة، يوم السبت، مراسم احتفالية تشارك فيها الجالية البحرانية في ايران اضافة الى جمع غفير من المؤمنين ممن يحملون هم الشعوب الاسلامية، وخاصة الشعب البحراني المضطهد.

وسيتم بث خطاب آية الله قاسم بشكل مباشر في هذا المراسم، والذي من المقرر ان يبدأ في الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش).
وتمر الذكرى السنوية العاشرة لثورة 14 شباط/فبراير في البحرين، في حين ان نظام آل خليفة مازال يواصل ممارساته الاستبدادية والقسرية ضد الشعب البحراني المضطهد، ومازال يضيق على الناشطين السياسيين ويمنع الحريات حيث يقبع العديد من الناشطين السياسيين في السجون، وتمعن السلطات ففي التنكيل بهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم.

الجدير بالذكر ان الذكرى السنوية العاشرة لثورة 14 شباط/فبراير تحمل شعار "ثبات حتى النصر"، الامر الذي يؤكد عزم الشعب البحراني الأبي الواعي على الاستمرار في ثورته ضد طغيان آل خليفة، حتى تحقيق النصر المؤزر.
رقم : 915710
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