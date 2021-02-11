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الخميس 11 شباط 2021 ساعة 23:14

البحرين..دعوات لمشاركة شعبية بفعاليّات الذكرى السنويّة لثورة 14فبراير

البحرين..دعوات لمشاركة شعبية بفعاليّات الذكرى السنويّة لثورة 14فبراير
ونشرت القوى في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ، جدول فعاليّات الذكرى السنويّة العاشرة لثورة 14 فبراير، والتي تحمل شعار «ثبات حتى النصر».

وأكّدت أنّ الفعاليّات ستنطلق يوم السبت 13 فبراير/ شباط المقبل، وستشمل حملة تغريدات تحت وسم «ثبات حتى النصر – 10» على جميع منصّات التواصل الاجتماعيّ، على أن تنطلق نداءات التكبير عند الساعة التاسعة مساءً، مع إطفاء الأنوار الخارجيّة من الساعة السابعة حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وحثّت القوى أصحاب المحلّات على الإغلاق من السبت حتى مساء الأحد 14 فبراير/ شباط، ونوّهت إلى انطلاق حراك شعبيّ عام في مختلف المناطق، إحياءً لهذه الذكرى.

وكانت قوى المعارضة الوطنيّة البحرينيّة قد شدّدت على التمسّك بمبادئ الثورةِ وأهدافِها التي نصَّ عليها «ميثاقُ اللؤلؤ»، وفي طليعتِها إنهاء الحكمِ القبليّ الديكتاتوريِّ ونيل حقِّ تقرير المصير، ومواجهة النظام وكشف زيفه أمام المجتمع الدوليّ، وتجديد العهد مع الشهداء والمعتقلين والمُهجّرينَ على «الثبات حتى النّصر»، والصمودِ لإحياءِ هذه الذكرى، بما يليقُ وتضحياتهم الجسيمة – على حدّ وصفها.
رقم : 915728
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