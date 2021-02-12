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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 09:39

حماس تؤكد على ضرورة الاستقرار في مخيم البداوي

حماس تؤكد على ضرورة الاستقرار في مخيم البداوي
جاء ذلك خلال زيارة، قام بها وفد من حركة حماس برئاسة المسؤول السياسي للحركة بالشمال أحمد الأسدي، إلى مسؤول القيادة العامة في الشمال خالد عودة. وناقش المجتمعون -وفق بيان حركة حماس- الأوضاع العامة على المستوى الفلسطيني ومخيمات الشتات , حسب ما نقل موقع المركز الفلسطيني للإعلام.

وتم التأكيد على أن القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة هي المرجعية الأمنية الوحيدة في المخيم، وعلى جميع الفصائل دعمها من أجل القيام بمهامها في حماية أهلنا في مخيم البداوي.

وطالب المجتمعون إدارة أونروا بتحمل مسؤولياتها كافة، وتقديم مساعدات مستعجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات، خصوصاً في إطار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف في البلاد عامة، والتي يمرّ بها أبناء المخيمات خاصة خاصة في سياق جائحة كورونا.

ودعا الطرفان إلى الإسراع بإعادة إعمار مخيم نهر البارد، وتأمين جميع المبالغ المخصصة لتعويضات الأحياء الجديدة. يشار إلى أن مخيم البداوي يقع على بعد خمسة كيلومترات من مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقد أُقيم على مساحة 200 دونم. ويُعد البداوي الذي أنشأته أونروا عام 1955 المخيم الثاني في منطقة طرابلس.

وتشير معطيات أممية، إلى وجود نحو 43 ألف لاجئ فلسطيني داخل هذا المخيم الذي يعاني العديد من المشاكل كالفقر وارتفاع نسبة البطالة والمشكلات الصحية والبيئية الناجمة عن البنية التحتية المتآكلة.

وتنشط في مخيم البداوي عدة منظمات غير حكومية، وهي جمعيات خيرية وجمعيات نجدة وإغاثة تقدم عدة خدمات في مجال الصحة والتدريب المهني ورعاية الأيتام.
رقم : 915767
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