محاولات صهيونية باعادة بناء مستوطنة ايش كوديش

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس أن هذه البؤرة أزالتها قبل عدة سنوات لجان المقاومة الشعبية، وقد شرع مستوطنو مستوطنة ايش كوديش في إعادة بنائها, حسب ما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.



وتشهد محافظة نابلس هجمات متكررة للمستوطنين الصهاينة الذين يغلقون الطرق، ويهاجمون المواطنين، ويعتدون على ممتلكاتهم.



وتقع بلدة قُصْرَة على بعد حوالي 24 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، وتبلغ مساحتها العمرانية حوالي 9000 دونمٍ، ومساحة أراضيها ما يقارب 27000 دونم، بسطت البلدة بيوتها على جبل كامل يرتفع 750 متراً عن سطح البحر، وبتعداد سكاني تجاوز 8000 مواطن. وتقع البلدة ضمن واقع استيطاني قاسٍ؛ تحيط بها ثلاث مستوطنات هي: مجدليم وتقع على مدخل البلدة الشرقي، وإيش كوديش وتقع جنوب شرق القرية، وإحيا جنوب القرية.



وتتعرض بلدة قصرة باستمرار لاقتحامات متواصلة من قطعان المستوطنين وبأسلحتهم التي يعتدون بها على المواطنين الآمنين في أعمالهم ومزارعهم.



وشكلت البلدة نموذجا مقاوماً لبقية القرى الفلسطينية بتشكيلها لجان حراسة ليلية منذ سبع سنوات، من شبانها وأبنائها، وعند وقوع أي اعتداء، تصدح مكبرات الصوت في المساجد مباشرة، تدعو المواطنين للنفير لحماية البلدة، ما شكل رادعاً لاعتداءات المستوطنين.



وقد تمكن أهالي البلدة في الثامن من نيسان 2014 من احتجاز 17 مستوطناً خلال محاولتهم اقتحام البلدة وأشبعوهم ضرباً.