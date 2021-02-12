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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 09:58

لجان المقاومة: ايران قدمت نموذجا في الحكم والثورة والصمود

لجان المقاومة: ايران قدمت نموذجا في الحكم والثورة والصمود
وحسب تصريح صحفي صادر عن المكتب الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اكدت لجان المقاومة ان ايران الثورة استطاعت في هذه الفترة من تقديم نموذج فريد يقتدى به في الحكم والثورة والصمود في وجه العقوبات الأمريكية الظالمة .

واكدت ان ايران تمكنت من تحدي قوى القهر والظلم والاستكبار العالمي ودعم محور المقاومة الذي تعاظمت قوته واتسعت واصبح باستطاعته الحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني و التطور العسكري النوعي الذي حققته الجمهورية الاسلامية في ظل سنوات الحصار يؤكد قوة الارادة القادرة على كسر كل العقبات وتحقيق ردع حقيقي في مواجهة العدو.

ونوهت الى ان العقوبات الامريكية الظالمة لن تستطيع تركيع الشعب الايراني ولن تفلح في كسر ارادة التحدي والصمود والمواجهة لدى القيادة الايرانية المباركة.

واعلنت اننا نشكر الجمهورية الاسلامية الايرانية على دعمها الكبير وجهدها المباركة في دعم شعبنا ومقاومته في مواجهة كيان العدو الصهيوني المجرم.
رقم : 915776
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