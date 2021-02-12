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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 12:50

الشيخ شريفة يؤكد على الاستقرار السياسي في لبنان

الشيخ شريفة يؤكد على الاستقرار السياسي في لبنان
ورأى المفتي الشيخ حسن شريفة ان مخابرات العالم تسرح وتمرح في لبنان، وتعمل بكل إمكاناتها لتمزيق البلد وناسه، ودعا الى عدم اطلاق الاتهامات يمينا وشمالا وعدم الباس الخلافات السياسية الثوب الديني واللون الطائفي عند كل حدث أمني لتحقيق غايات المتآمرين على الوطن، معتبرا من يطلق الاتهامات السياسية يساهم بتمزيق البلد وتهديد مشروع الدولة واستقرار شعبنا وإمكانية تجاوز المحنة القائمة.

وفي خطبة الجمعة من على منبر مسجد الصفا بيروت، اعتبر الشيخ شريفة أن البلد يعيش حالة ضياع تام رغم الحراك القائم والمحاولات الخجولة داخليا وخارجيا، وليس هناك من جواب عند أحد فيما يتصل بمسار الانقاذ الذي نحتاجه جميعا، في ظل هذه الأوضاع المأساوية التي نعيشها من حصار وعقوبات وضغوطات.

وشدد على أن المطلوب تشكيل الحكومة التي يساوي وجودها اليوم حماية وجود لبنان بما لها من انعكاسات إيجابي على الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي مؤكداً على أن لا مهادنة ولا مساومة في قضايا الهدر والفساد ولا غطاء على أحد. وأضاف ان معظم الجهات السياسيّة تتحدّث عن الفساد، والبعض ينصب نفسه قديسا باتهام جهة وتبرئة اخرى، مع ان النسبة الكبرى من الدين العام معروفة وشركة الكهرباء لها النصيب الاكبر.

كما أكد الشيخ شريفة على تصحيح وترشيد نهج الدعم واقرار البطاقة التموينية بأسرع وقت لمساعدة اهلنا على الصمود والإستمرار .
مصدر : وكالات
رقم : 915816
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