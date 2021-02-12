الأردن.. 10 وفيات واصابة أكثر من 1800 شخصا بكورونا

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أنها سجلت 10 وفيات و1807 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.



وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في المملكة ارتفع إلى 341984 حالة، أما الوفيات فبلغت 4421 حالة .