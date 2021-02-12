الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 15:27

بومبيو يواجه انتقادات حادة بسبب فضحية أقلام الحبر الصينية

بومبيو يواجه انتقادات حادة بسبب فضحية أقلام الحبر الصينية
وأفادت معلومات جديدة نشرتها ،أمس الخميس، منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن"، بأن بومبيو "أنفق أكثر من عشرة آلاف دولار من أموال دافعي الضرائب، لتقديم أقلام حبر تحمل ختم حفلات الاستقبال التي تسمى "ماديسون دينرز"، والتي نظمها بومبيو مع زوجته في قاعات وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 2018 وحتى رحيله في يناير"ماديسون دينر"، على المدعوين".

وقالت المنظمة نقلا عن وثائق رسمية تم الحصول عليها في إطار إجراءات قانونية، إنه قدم طلبية بـ400 قلم حبر "تم حفر الختم عليها في الصين ونقلت إلى الولايات المتحدة".

وأضافت المنظمة أن "هذه المعلومات الجديدة التي كشفت ترفع المبلغ الإجمالي لأموال دافعي الضرائب التي تم إنفاقها على هذه المآدب إلى خمسين ألف دولار".

وبحسب مصادر صحفية، فقد كان معظم المدعوين في حفلات "ماديسون دينرز" من المتبرعين الجمهوريين الأثرياء أو شخصيات محافظة، مشيرة إلى أن معارضي بومبيو اتهموه باستخدام الوسائل المتاحة في وزارته لمصلحة شبكة علاقاته الخاصة من أجل طموحاته السياسية للانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وكان بومبيو مصدر الوحي الرئيسي في المواجهة التي تحمل ملامح الحرب الباردة بين الولايات المتحدة في عهد ترامب والصين، وفق ما قالت "فرانس برس".

وصرح بومبيو في يوليو الماضي في واحد من أقوى هجماته على الصين قبل مغادرة منصبه "نرى الإحصاءات الجنونية للانتهاكات التجارية الصينية التي تكلف الأمريكيين وظائف وتوجه ضربات هائلة لكل الاقتصادات في جميع أنحاء أمريكا".

ومنذ أن غادر منصبه، بقي بومبيو حاضرا بشكل كبير في وسائل الإعلام المحافظة لا سيما للدفاع عن خطه المتشدد وانتقاد ما يسميه ضعف حكومة جو بايدن في مواجهة الصين.
مصدر : وكالات
رقم : 915840
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
12 شباط 2021
القوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع سعودية في مأرب
12 شباط 2021
الثورة الإسلامية بعثت روح الثورة في المنطقة
الثورة الإسلامية بعثت روح الثورة في المنطقة
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
11 شباط 2021
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية
11 شباط 2021
العميد باكبور: مستعدون للتصدي لأي تهديد محتمل
العميد باكبور: مستعدون للتصدي لأي تهديد محتمل
11 شباط 2021
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية أثرت على شعبنا في المطالبة بالحرية
ناشط بحريني لـ"إسلام تايمز": الثورة الإسلامية أثرت على شعبنا في المطالبة بالحرية
المراسلة معصومة فروزان
11 شباط 2021
الزهار لـ"إسلام تايمز": دعم القضية الفلسطينية ينطلق في إطار التوجه الرباني للمسلمين
الزهار لـ"إسلام تايمز": دعم القضية الفلسطينية ينطلق في إطار التوجه الرباني للمسلمين
المراسلة معصومة فروزان
11 شباط 2021
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
الاعتراف بأهمية دور طهران.. والعودة إلى العروض البناءة لإيران
10 شباط 2021
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
تمزق وفوضى صهيونية "بداية النهاية تكتب".. أحزاب اليسار واليمين تنهار
10 شباط 2021
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
حرس الثورة يعرض صواريخ بالستية في العاصمة طهران
10 شباط 2021
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
روحاني: سجلنا انتصارات في مواجهة الضغوط الأمريكية
10 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية
اليمن معادلة النصر والصبر وايقونة الصمود 
الذكرى الثانية والأربعون لإنتصار الثورة الإسلامية