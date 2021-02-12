رئيس المجلس السياسي بحزب الله يستبعد تشكيل الحكومة بالوقت الراهن

وفي حديث اذاعي، أكد السيد أننا نحترم حلفاءنا في الداخل ونقدر جهودهم وتعاونهم نتفهم ظروفهم، ونفتخر بانتقاداتهم ، لأن ذلك يدلّ على أنهم ليسوا تابعين لنا بل ان لهم حيثيتهم الخاصة،ولا يعني إن اختلفنا في مكان ما أننا لم نعد نتفق في أماكن أخرى.



وتابع :نحن موجودون في حرب قذرة داخلية وخارجية ، وهي حرب من قبل فاشلين مهزومين ضد قوي ومنتصر، وهذه الحرب يكفيها الصبر الدائم والصمود ولن يؤذيها الصراخ والضجيج.



من جهة اخرى، لفت الى ان حزب الله يقف مع إيران على ذات الأرضية للقضايا الأساسية، ومصالح إيران تلتقي مع مصالحنا، وما يمكن أن نستفيده من إيران من أجل قوة استراتيجيتنا في لبنان والمنطقة سنقوم به.