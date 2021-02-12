اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو

واكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي في ختام مناورة الرسول الاعظم (ص) السادسة عشرة لحرس الثورة الاسلامية والتي انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة (12 فبراير) بجنوب غرب البلاد أكد أن المناورة كانت من أقوى وأدق المناورات في نوعها.



وقال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية إن روح الاقتدار والدفاع والصمود والهجوم على العدو ما زالت حية بالكامل ، والقوات البرية للحرس الثوري أظهرت نشاطها وتناميها وتقدمها إلى الأمام.



وأشار اللواء سلامي إلى أن الأعداء يجب أن يتعلموا من القوة النارية التي صنعها أبناء إيران الإسلامية في هذه المناورة وأشار إلى أن ايران أرض المقاومة والكرامة والرجولة، واليوم يواصل الحرس الثوري طريق شهداء الدفاع المقدس والمدافعين عن الوطن وشهداء الدفاع عن الحرم ولن يهملوا حتى لحظة واحدة من أجل الدفاع عن الاستقلال والشرف والكرامة والأمن وسلامة أراضيهم.



وجرت المرحلة الأولى من مناورات الرسول الاعظم صباح امس الخميس بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ، وقائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور وجمع من قادة القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية.



وتعد تنفيذ عمليات منع القوات المهاجِمة من التسلل من قبل القوات المدرعة والمشاة وتنفيذ عمليات الهجوم الجوي الليلي من السمات البارزة لتدريب القوات البرية لقوات الحرس الثوري الإيراني خلال هذه المناورات .



وفي هذه المناورات قامت وحدات المشاة والقوات الخاصة والمدرعة والمدفعية والصاروخية والطائرات المسيرة وطيران القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية بعرض أحدث تكتيكاتهم القتالية.



واكد اللواء سلامي في تصريح امس الخميس ان القوة البرية للحرس الثوري طورت اليوم تكتيكاتها الحديثة وبذلك اصبحت لديها الجاهزية والقدرة على مواجهة اي عدو مهما كان حجمه باستخدام التكتيكات المتنوعة.