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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 16:29
تدمير أنفاق ومضافات لـ‘‘داعش‘‘ في جزيرة الأنبار
وقال رسول في بيان إن "قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجباً في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة".
واوضح ان "العملية اسفرت عن تدمير 4 أنفاق والعثور على 4 مضافات تابعة لعصابات داعش الارهابية فضلاً عن ضبط عجلتين لهم".
مصدر :
السومرية
رقم :
915853
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