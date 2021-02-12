تدمير أنفاق ومضافات لـ‘‘داعش‘‘ في جزيرة الأنبار

وقال رسول في بيان إن "قيادة عمليات الجزيرة نفذت واجباً في منطقة صبخة ضمن صحراء الجزيرة".



واوضح ان "العملية اسفرت عن تدمير 4 أنفاق والعثور على 4 مضافات تابعة لعصابات داعش الارهابية فضلاً عن ضبط عجلتين لهم".