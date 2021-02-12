مباحثات إيرانية روسية لتنفيذ خط سكك حديد

وبحث الجانبان في دور ممر الشمال - الجنوب في زيادة وتسريع نقل البضائع وسبل إزالة العوائق وكيفية تفعيل هذا الطريق السريع الحيوي.



واستعرض مديري السكك الحددية الإيرانية والروسية، في هذا الاجتماع، الخطوات الأخيرة المتخذة لتنفيذ خط سكك الحديد الدولي بين الشمال والجنوب.



يذكر ان عدة اجتماعات عقدت بين المسؤولين الايرانيين والروس لمراجعة وتنفيذ خط سكك الحديد بين الشمال والجنوب بين البلدين، وحيث اكد الجانبان على الاسراع في إزالة العوائق أمام هذا المسار الدولي المهم من الناحية الاقتصادية بالنسبة للدول الثلاث إيران وروسيا وجمهورية أذربيجان.



ويمتد مسار السكك الحديدية هذا من الصين إلى الهند وباكستان ثم إلى رشت (شمال ایران)، والفجوة الوحيدة التي تربط بين روسيا وفنلندا في أوروبا الشرقية هي قسم رشت-أستارا الذي يبلغ طوله 170 كيلومترًا ، والذي لم ينجز بعد.