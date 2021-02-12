اكثر من 4900 اصابة جديدة بكورونا في صفوف المستوطنين

ويرقد في المستشفيات 985 مريضًا بحالة خطيرة، بينهم 304 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5286 منذ بداية الجائحة. وأفادت المعطيات بأن معامل تناقل العدوى (R) يستمر بالانخفاض ووصل إلى 0.88.



وتلقى 3,765,771 شخصًا الجرعة الأولى من التطعيم، و2,396,547 تلقوا جرعة التطعيم الثانية ضد كورونا. وتلقى 147 ألف شخص التطعيم.



وتبين من المعطيات أن قرابة 20% من مستوطني المدن الحريدية أصيبوا بفيروس كورونا، بينما النسبة في باقي المدن تقل عن 5%.



ويحتل الكيان الصهيوني المرتبة التاسعة في العالم من حيث عدد المصابين بكورونا قياسًا بعدد السكان. وفحوصات كورونا تجري بكميات مرتفعة في الكيان الغاصب.