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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 17:05

تركيا تعلن عدم تراجعها عن امتلاك منظومة صواريخ إس-400

تركيا تعلن عدم تراجعها عن امتلاك منظومة صواريخ إس-400
كانت واشنطن فرضت عقوبات على أنقرة في ديسمبر كانون الأول بسبب شراء تركيا لهذه المنظومة الدفاعية، ونددت تركيا بالقرار.

وقال وزير الدفاع التركي يوم الثلاثاء إن أنقرة ستقترح فقط تنشيطا جزئيا للمنظومة خلال المفاوضات مع واشنطن.

وقال كالين في مقابلة مع محطة تي.آر.تي.خبر التركية إن تعليقات الوزير أُسيء فهمها لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأضاف المتحدث أن محادثات تجري حاليا بين أنقرة وواشنطن بشأن الخلافات لكنه قال إنه لا ينبغي توقع حلول سريعة.

ومن جهة اخرى قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية اليوم الخميس إن تركيا ستنضم فقط إلى المحادثات الرامية لحل نزاع قبرص، المستمر منذ عقود، إذا كان المقترح هو إقامة دولتين بالجزيرة مضيفا أنه لا ينبغي طرح مقترحات فاشلة سابقة على جدول الأعمال.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال أمس الأربعاء إن السبيل الوحيد لحل النزاع المتعلق بقبرص هو حل الدولتين وإن الاتحاد الذي تؤيده اثينا والحكومة المعترف بها دوليا التي يقودها القبارصة اليونانيون بالجزيرة لن يكون على جدول أعمال المحادثات المقبلة التي تقودها الأمم المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 915860
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