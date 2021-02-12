الرئاسة اللبنانية: الحريري لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي

وبحسب بيان المكتب، تشاور الرئيس اللبناني مع الحريري موضوع تشكيل الحكومة العتيدة بعد الجولات التي قام بها الحريري الى الخارج، حيث تبين ان الرئيس المكلف لم يأت بأي جديد على الصعيد الحكومي.



وكان الحريري زار بعبدا ظهر اليوم حيث أكد تصريح له من قصر بعبدا على وجوب تشكيل حكومة اختصاصيين، لافتا الى انه تشاورتُ مع رئيس الجمهورية وسأكمل التشاور ولا تقدّم في تشكيل الحكومة ولكن شرحتُ له الفرصة الذهبيّة التي نحن فيها وكلّ فريق يتحمّل مسؤوليّة مواقفه منذ اليوم.



ولفت الى انه خلال زيارتي الى فرنسا لمستُ حماساً لتشكيل الحكومة اللبنانية والمشكلة تكمن في تأليف حكومة مكوّنة من اختصاصيين ولذلك لا يمكن القيام بأيّ مهمّة إصلاحيّة.



وشدد على ان موقفي لن يتغير بتأليف حكومة مؤلفة من 18 وزيرا ولا ثلث معطل وجميعهم اختصاصيين.