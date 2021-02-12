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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 17:21

الاتحاد الأوروبي: يجري العمل على عقوبات محتملة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي: يجري العمل على عقوبات محتملة ضد روسيا
وأضاف "لكن عملية الإعداد والبحث وإقرار القائمة [قائمة العقوبات] يحمل طابعا سريا، لذلك، فلن نعلق عليها".

وأوضح أن "الموافقة على عقوبات جديدة تتطلب قرارا بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد أعلن اليوم الجمعة أن روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الأخيرة عقوبات تشكل خطرا على القطاعات الحساسة للاقتصاد الروسي.

وأضاف لافروف "لا نريد عزل أنفسنا عن الحياة العالمية، لكن يجب أن نكون مستعدين لذلك. إذا أردت السلام - استعد للحرب".

وفي وقت سابق، صرح مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن روسيا أبدت عدم اهتمام باستعادة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واصفاً العلاقات معها بأنها وصلت إلى طريق مسدود.

وتنتقد دول الاتحاد الأوروبي قرار المحكمة بشأن أليكسي نافالني، وكذلك احتجاز المشاركين في فعاليات غير مرخص بها لدعمه.
مصدر : وكالات
رقم : 915867
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