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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 19:05

العميد باكبور: جری تحقيق الأهداف المحددة في مناورات الرسول الأعظم 16

العميد باكبور: جری تحقيق الأهداف المحددة في مناورات الرسول الأعظم 16
وفي ختام هذه المناورات، وصف العميد محمد باكبور ، العملية القتالية الليلية بأنها من أعقد العمليات.وقال: في الماضي كانت المناورات الليلية تجري بشكل منفرد ومحدود، ولكن في مناورات الرسول الأعظم شهدنا لأول مرة تنفيذ عملية قتالية ليلية بحجم كبير من إطلاق النار والعمليات المشتركة.

واضاف: إن جميع الوحدات المشاركة في المناورات تم تجهيزها بمعدات قتالية ليلية وتمكنت من تحقيق أهداف المناورات بشكل جيد ، معلنا عن تنفيذ دقيق وناجح لنيران طائرات الهليكوبتر الهجومية في المرحلة الأخيرة من هذه المناورات.

وصرح قائد القوات البرية في حرس الثورة أن تجهيز الوحدات القتالية بمعدات قتالية ليلية تم بجهود صناع الدفاع في البلاد. وقال: إن الوحدات القتالية لهذه القوة تمكنت من تنفيذ المهمة على أفضل وجه وفق سيناريو المناورات باستخدام هذه المعدات.
رقم : 915891
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