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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 19:08

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-2-2021

أبرز التطورات على الساحة اليمنية 12-2-2021
فقد اقتربت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية بشكل كبير من الجهة الغربية نحو أبواب مدينة مأرب، بالإضافة إلى إحكام قبضتها الكاملة على مديرية صرواح التي تُعد أقرب الجبهات إلى المدينة

وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش واللجان الشعبية تقدمت باتجاه أول نقطة أمنية تابعة لما تسمى ”الشرطة العسكرية“ للمرتزقة، من جهة غرب المدينة، بعد تنفيذها عملية التفاف ناجحة تمكنت خاللها من محاصرة مرتزقة العدوان في منطقة ”الطلعة الحمراء“ بجبهة صرواح.

وأضافت المصادر أن معارك شرسة تدور حاليا بين الطرفين، في المنطقة الواقعة بين ”الطلعة الحمراء“ ومدخل مدينة مأرب من جهة الغرب، مؤكدة أن طيران العدوان كثف من غاراته على الجهة الغربية من مدينة مأرب في محاولة لوقف تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية صوب المدينة.

وبدورها فقد أدانت وزارة النفط والمعادن إقدام مرتزقة العدوان السعودي الامريكي على رفع مادة الغاز المنزلي المنتج من منشأة صافر في مأرب الواقعة تحت سيطرة الغزاة والمحتلين وأدواتهم

واستنكرت الوزارة إصدار المرتزقة "هذا القرار الجائر وغير المسؤول في زيادة سعر أسطوانة الغاز، ولم تراع أن الغاز منتج محليا من صافر ومن حق أبناء الشعب أن لا يتحملوا هذه الجرعة السعرية القاتلة"، واعتبر البيان أن "هذا الاجراء الذي أقدمت عليه حكومة المرتزقة يُعد عدوانا سافرا على كل مواطن يمني في الجمهورية اليمنية"

وافادت مصادر بأن تحالف العدوان السعودي قد دفع بتعزيزات ضخمة للجماعات الارهابية إلى جبهات القتال وذلك في محاولة لمنع تقدم القوات اليمنية باتجاه المجمع الحكومي.

واشارت المصادر إلى وصول مئات الشاحنات محملة بمجاميع "سلفية" بينهم اجانب تحت مسمى "النخبة الماربية" مشيرة إلى أن هؤالاء المقاتلين تم تجميعهم من محافظات المهرة وحضرموت وشبوة وابين، ابرز مناطق تمركز القاعدة، وتم الزج بهم حاليا إلى جبهات القتال تحت مسمى "النخبة الماربية"

وفي هذا الصدد ألمح عضو المجلس السياسي محمد الحوثي إلى نجاح قوات صنعاء بالسيطرة على اهم قواعد التحالف في مأرب ، شرق اليمن.

وأشار الحوثي في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إلى الانتصارات المحققة بسيطرة قوات صنعاء على قاعدتي كوفل وماس اللتان تعدان بمثابة الحامية الدفاعية األخيرة عن المجمع الحكومي في المدينة

وحققت القوات اليمنية على مدى اليومين الماضيين من عمر معركة السيطرة على المجمع الحكومي في مدينة مأرب تقدمات كبيرة في عدة جبهات تنذر باقتراب سقوط المدينة.

وقد كثف طيران تحالف العدوان من غاراته على مناطق صرواح غربي مدينة مأرب , بعد تقدم قوات صنعاء واقتحام معسكر كوفل الاستراتيجي

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات الاربعاء في محاولة لايقاف تقدم قوات الجيش واللجان الشعبية باتجاه مدينة مأرب مركز المحافظة النفطية

وكانت القوات اليمنية قد سيطرت على معسكر كوفل – اللواء 312 مدرع – الذي يعد من أكبر القواعد العسكرية لقوات هادي التي تعاني من ضغط كبير جراء الهجمات على مدينة مأرب

 
رقم : 915893
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