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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 21:21
الحشد الشعبي ينفذ عملية دهم وتفتيش جنوب سامراء
وتستهدف العملية تأمين الطريق الرابط بين بغداد وسامراء وتأمين زيارة العسكريين بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي عليه السلام.
وعثرت القوة على مواد لوجستية وطبية مستخدمة لاحد جرحى تنظيم داعش الارهابي بمنطقة زور البو حشمة.
مصدر :
وكالات
رقم :
915904
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