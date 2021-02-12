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الجمعة 12 شباط 2021 ساعة 21:31

قتلى وجرحى في صفوف 'طالبان' إثر هجوم للجيش الأفغاني

قتلى وجرحى في صفوف
وقالت الوزارة في بيان إن "15 من مقاتلي حركة طالبان الإرهابية قتلوا وأصيب سبعة آخرون في ضربات وجهتها قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية في المناطق المحيطة بمنطقة أرغنداب بمقاطعة قندهار".

وذكر البيان أن قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية تلقت دعما من القوات الجوية الأفغانية أثناء قصفها مواقع جماعة طالبان، مضيفا أن كمية من أسلحة المسلحين وذخائرهم دمرت خلال الهجوم في وقت متأخر يوم الخميس.

وأضاف البيان أن قوات الأمن طهرت مساحة كبيرة من الأراضي من المسلحين في أرغنداب إلى جانب اكتشاف وإبطال مفعول 30 لغما أرضيا وقنابل مزروعة على جوانب الطرق في المنطقة.

ولم تعلق جماعة طالبان على هذه التقارير حتى الآن.
مصدر : وكالات
رقم : 915907
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