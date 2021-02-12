نيجيريا... مقتل 19 مسلحا لـ'بوكو حرام' الإرهابية في عملية عسكرية

وأكدت وسائل إعلام نيجيرية رسمية أن الاشتباكات خلال العملية أسفرت كذلك عن إصابة عدد كبير من المسلحين وحجز خمس آليات مسلحة تابعة لجماعة "بوكو حرام" الإرهابية، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخيرة.



وقال مصدر عسكري إن مقاتلي بوكو حرام الذين كانوا يقودون ثماني شاحنات حربية حاولوا في وقت سابق مهاجمة إحدى القواعد العسكرية في بلدة ران فيما كان يبدو أنه كمين.



وقال المصدر إن القوات قامت على الفور بانسحاب تكتيكي من قاعدتها لإحباط الهجوم، فيما شن الجيش هجوما مضادا جويا وبريا مكثفا ضد الإرهابيين الذين فروا من المكان.