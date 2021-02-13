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السبت 13 شباط 2021 ساعة 08:34
مؤكداً أن الشعب مستمر بثورته رغم القبضة الأمنية للنظام

معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً

المراسلة معصومة فروزان
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
ووصف فيروز في حديث لموقع "إسلام تايمز"، النظام في البحرين بـ"الوحشي والقمعي"، وقال "هذا النظام صحيح وحشي ويقمع ويعتقل وهناك لدينا اليوم حوالي 4500 معتقل سياسي في سجون البحرين بما فيهم الرموز والقادة السياسيين من بينهم الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان والاستاذ حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين وغيرهم".

وأشار فيروز إلى وجود معتقلين "فنانيين ورياضيين ومهندسين واساتذة ومعلميين وغيرهم"، مؤكداً أن "الشعب صامد وليس لديه ما يخسره، لأنه يعيش في حالة من ضنك العيش والاستبداد".
ولفت القيادي في المعارضة البحرينية إلى أن "الشعب في داخل البلاد يؤكد أنه يسير على نهج الإمام الحسين بن علي عليه السلام، وينبغي أن نمضي في هذا الطريق ولذلك الناس صامدون وصابرون ومستمرون على هذا الدرب".

وعند سؤاله عن دعم المجتمع الدولي للنظام القمعي والديكتاتوري في البحرين ووقوفه ضد مطالب الشعب العادلة والمشروعة، أوضح جلال فيروز "ما يسمى بالمجتمع الدولي وهو في الحقيقة المجتمع الغربي وهو ينظر فقط إلى مصالحه الخاصة ولا ينظر إلى مصالح الشعوب بل يمكن أن يدوس على مصالح الشعوب ومثال ذلك ما قالته وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هيلاري كلينتون في مذكراتها "كنا بين خيارين في قضية البحرين، أما ننتصر إلى هذا الشعب الذي يباد ويقتل، أو نفقد مصالحنا التي لدينا مع السعودية والإمارات والبحرين، فقدمنا مصالحنا أهم من نصرة الشعب البحريني فهذا هو النظام الدولي القائم بقيادة الولايات المتحدة سواء في عهد باراك أوباما أو دونالد ترامب أو حالياً جو بايدن".

وتعيش البحرين هذه الأيام الذكرى السنوية لانطلاق ثورة 14 فبراير من عام 2011، وهي ثورة شعبية سلمية خرجت للمطالبة بالحقوق المشروعة وتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأقدم النظام الخليفي على قمع تلك الاحتجاجات بدعم من قوات درع الجزيرة التي أرسلتها السعودية للوقوف بوجه المحتجين.

 
رقم : 915959
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