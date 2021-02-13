خاص (إسلام تايمز) - أكد القيادي في جمعية الوفاق البحرينية النائب السابق في البرلمان، جلال فيروز، إن النظام البحريني اعتقل منذ بدء الثورة الشعبية في 14 من فبراير/شباط 2011 وحتى الآن 4500 معتقل سياسي.