الحوثي يعلق على إعلان خارجية اميركا الغاء تصنيف انصار الله ارهابية

وقال الحوثي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، إن " إعلان بلنكين يؤكد خطأ التصنيف الذي اتخذته الإدارة السابقة".



وأضاف: تراجع الإدارة الأمريكية يؤكد أن الأعداء والخصوم يشهدون بدفاع أنصار الله المشروع في معركة الدفاع عن الوطن والذود عن السيادة وأن لا شرعية لأي قرار مسقبلاً.



واكد: ننظر الى التراجع عن قرار التصنيف كأمر إيجابي كون عواقبه على الشعب اليمني المحاصر وتؤلمنا معاناته.



وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن امس الجمعة، أن الولايات المتحدة ستلغي قرار تصنيف حركة انصار الله، ضمن قائمة الارهاب اعتبارا من 16 فبراير الجاري.