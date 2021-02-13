الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 شباط 2021 ساعة 11:32

"قلب تونس": ندعم المشيشي لنجنب البلاد مزيدا من الفوضى

"قلب تونس": ندعم المشيشي لنجنب البلاد مزيدا من الفوضى
وعبر المكتب السياسي للحزب في بيان عن دعمه لرئيس الحكومة من أجل "إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس اليوم"، بحسب موقع "موازييك إف إم".

وأكد الحزب التونسي أنه يدعم المشيشي حتى يتخذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستوريّة القائمة والمفتعلة لخدمة الشعب.

وأوضح أنه يهدف أيضا من وراء هذا الدعم إلى تجنيب البلاد مزيد من الفوضى والانقسام، وضمان استمرارية العمل الحكومي والمرافق العامة وتأمين الاستقرار.

وكان الحزب قد أعرب في وقت سابق من الشهر الماضي عن دعمه لرئيس الوزراء إثر اعتراض الرئيس التونسي قيس سعيّد على التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب "قلب تونس" آنذاك: "رئيس الحكومة وحده يتصرف في التشكيل الحكومي وعزلهم، نظرا لأن النظام التونسي هو شبه برلماني".
مصدر : وكالات
رقم : 916005
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
13 شباط 2021
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
13 شباط 2021
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
13 شباط 2021
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
13 شباط 2021
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
المراسلة معصومة فروزان
13 شباط 2021
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
12 شباط 2021
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
12 شباط 2021
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
12 شباط 2021
القوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع سعودية في مأرب
12 شباط 2021
الثورة الإسلامية بعثت روح الثورة في المنطقة
الثورة الإسلامية بعثت روح الثورة في المنطقة
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
11 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية