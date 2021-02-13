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السبت 13 شباط 2021 ساعة 11:33

مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف بأموال ليبية مجمدة

مجلس الأمن يرفض طلب بلجيكا التصرف بأموال ليبية مجمدة
وقال السني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إنه بفضل جهود البعثة ووزارة الخارجية ومؤسسة الاستثمار، فقد رفض مجلس الأمن رسميا طلب بلجيكا التصرف في أي أموال ليبية مجمدة، واصفا ذلك بـ"الانتصار المهم لليبيا".

وأضاف السفير السني أن "المجلس أقر بعدم وجود أي سند قانوني للتصرف بالأموال، مشيرا إلى أن ليبيا نصحت بلجيكا سحب طلبها سابقا، معتبرا أن هذا القرار يعد "تحذيرا لأي دولة تحاول العبث بمقدرات الليبيين".

وشكر السني الدول أعضاء مجلس الأمن التي دعمت موقف ليبيا لرفض التصرف في الأموال المجمدة، وعلى رأسها تونس ممثلة العرب وصوت ليبيا في المجلس، بحسب ما قال.

يشار إلى أن مؤسسة بلجيكية تدعى GSDT "الصندوق العالمي للتنمية المستدامة"، كانت قد قدمت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي برفع التجميد عن جزء من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا.
مصدر : وكالات
رقم : 916006
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