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السبت 13 شباط 2021 ساعة 11:37

الصحة الايرانية تحذر من موجة اخرى من تفشي فيروس كورونا

الصحة الايرانية تحذر من موجة اخرى من تفشي فيروس كورونا
وقالت سادات لاري في تصريح: ان هنالك انخفاضا في الالتزام بالتوصيات الصحية في جميع محافظات البلاد وهو ما من شانه ان يشكل جرس انذار للاسابيع القادمة.

واضافت: لقد ثبت خلال الاشهر الاخيرة بان هنالك علاقة مباشرة بين انخفاض الالتزام بالتوصيات الصحية وزيادة الاصابة بفيروس كورونا ومن ثم زيادة اعداد الراقدين في المستشفيات والوفيات الناجمة عن الاصابة.

واشارت الى ان العديد من المخابز والمطاعم والمتاجر تلقت انذارات لعدم التزامها بالتوصيات الصحية، لافتة الى ان استخدام الكمامات انخفض خلال الايام العشرة الاخيرة بين مقدمي الخدمات من اكثر من 87 بالمائة الى 83.32 بالمائة وبين المتلقين للخدمات من 83.5 بالمائة الى 78.5 بالمائة.

واوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة ان المعدل العام في البلاد للالتزام بالتوصيات الصحية انخفض خلال الايام العشرة الاخيرة من 83.5 الى 74.93 بالمائة وهو ما يبعث على الكثير من القلق، داعية كل المواطنين واصحاب المهن والحرف للتعاون والالتزام والمواكبة مع النظام الصحي للحيلولة دون الدخول في موجة جديدة من المرض.
رقم : 916008
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