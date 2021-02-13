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السبت 13 شباط 2021 ساعة 12:28

روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا

روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
واضاف الرئيس روحاني اليوم السبت في اجتماع اللجنة الوطنية لمکافحة کورونا يصادف اليوم الاول من شهر رجب الفضيل وقال انه شهر فضيل مليئ بالبركات .

واشار الرئیس روحاني الى مرور عام على دخول فيروس كورونا الى ايران وقال : ان الجميع واجه جائحة كبيرة لم يكن بتصور احد ان تكون بهذا الحجم من المصائب والاضرار فهي مصيبة كبيرة لا مثيل لها خلال القرن الاخير .

واضاف الرئيس روحاني ، لم يتصور أحد ان هذا المرض سيكون وباءً سيجعل الجميع من الأغنياء والقوى العظمى عاجزین وکذلک أولئك الذين يعتقدون انهم يسخرون كواكب أخرى ولم يتصور احد برغم كل التطورات التي شهدناها في القرن الماضي فی مجال الروبوتات والذكاء الرقمي والاصطناعي ، أنهم سيواجهون هذه المعضلة الكبيرة التي بدأت في أواخر عام 2019 وما زلنا نعاني من هذا المرض.

وقال ايضا ان عشرات الملايين من الناس في العالم أصيبوا بالمرض ومئات الآلاف توفوا وان هذا الفيروس يشهد طفرات مبينا ان علماء الدول المختلفة بذلوا جهودهم لعلاجه وتم انتاج ادوية باهضة الثمن ولكن لم تكن مؤثرة بشکل فاعل في القضاء عليه .

وأكد رئيس الجمهورية علی ضرورة ان نكون حريصين على السيطرة على الوضع الراهن کی لا نواجه الموجة الرابعة من کورونا, وذكر أنه يجب أن نعلم أنه حتى لو تم التطعيم بكثرة وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر وأردف بالقول: الأمر آخر يجب القيام به هو التطعيم، الذي بدأنا به، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانًا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة انتشار الفيروس.

واكد الرئیس روحاني على ضرورة تشديد الرقابة عند منافذ الدخول للبلاد وخاصة بالنسبة للقادمين من الدول التی تعانی من تفشی فيروس كورونا .
رقم : 916015
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