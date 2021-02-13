انفجار سيارة مفخخة قرب القصر الرئاسي في مقديشو

وقال مصدر من الشرطة إن سيارة محملة بالمتفجرات عبرت بسرعة نقطة تفتيش أمنية أمام فندق وهلي الذي يحظى بشعبية لدى المسؤولين الحكوميين والمشرعين ونخبة المدينة، وتم تفجيرها عند نقطة التفتيش الأمنية إلى مقر الجمعية الوطنية بعد إطلاق النار عليها من قبل ضباط الشرطة.



وقتل عدة أشخاص في الانفجار رغم أن الشرطة لم تعلن العدد الدقيق للضحايا. وسمع دوي إطلاق نار كثيف بعد الانفجار الذي وقع في ساعة الذروة في الصباح.



وهذا ثاني انفجار كبير يقع في العاصمة الصومالية في الأسابيع الأخيرة.



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم من خلال بيان بثته إذاعة الأندلس قناتها الناطقة باسمها.



وكثيرا ما تتعرض مقديشو لهجمات تشنها حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تشن تمردا عنيفا منذ سنوات، سعيا للإطاحة بالحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في مقديشو.



وطردت الحركة من مقديشو في 2011 لكنها لا تزال تسيطر على مساحات من الأراضي، حيث تخطط وتنفذ هجمات دامية متكررة على أهداف حكومية ومدنية.



وفي 31 يناير (كانون الثاني)، قتل خمسة مدنيين على الأقل وأصيب عشرة آخرون في هجوم شنه إسلاميون متطرفون من حركة الشباب على فندق بوسط مقديشو.