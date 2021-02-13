ليبيا..الدبيبة يباشر مشاوراته لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية

وأوضح المكتب الإعلامي في تصريح التزام رئيس الحكومة بتقديمها حسب المدة المحددة في خارطة طريق ملتقى الحوار، مضيفا في الوقت ذاته أن الدبيبة ينوي زيارة المنطقة الشرقية خلال الأسابيع المقبلة.

