ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن الوزارة أن 30 مقاتلا من طالبان، من بينهم 6 أجانب قتلوا في تفجير داخل مسجد بمقاطعة دولت أباد، الواقعة في بلخ.



وبحسب الوزارة في بيان فأن المقاتلين كانوا مجتمعين في المسجد للتدرب على صنع القنابل.