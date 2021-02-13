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السبت 13 شباط 2021 ساعة 13:11
مقتل 30 من "طالبان" في تفجير داخل مسجد بأفغانستان
ونقلت قناة طلوع نيوز المحلية عن الوزارة أن 30 مقاتلا من طالبان، من بينهم 6 أجانب قتلوا في تفجير داخل مسجد بمقاطعة دولت أباد، الواقعة في بلخ.
وبحسب الوزارة في بيان فأن المقاتلين كانوا مجتمعين في المسجد للتدرب على صنع القنابل.
مصدر :
وكالات
رقم :
916024
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