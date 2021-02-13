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السبت 13 شباط 2021 ساعة 13:27

التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 

زهراء احمد- خاص لاسلام تايمز
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
فانتشرت قوات تابعة لهذا الفصيل في مناطق مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، ومع ذلك فإن أياً من المؤسسات الأمنية أو الاستخبارية الرسمية لم تعلق على ما إذا كانت تملك معلومات خطيرة من هذا النوع قد تتسبب بأخطر حرب أهلية في العراق.

إلا أن القيادي في التيار الصدري ”حاكم الزاملي“ أكد أن هناك تنسيقاً مع المؤسسة الأمنية، وصرح عبر لقاء متلفز أن سرايا السلام كان لها دور كبير في الحرب ضد الإرهاب وأنها لا زالت تمسك الارض في سامراء شمالي بغداد.

المعلومات وطبقاً لما تم إعلانه تتضمن تفجير كل المراقد الدينية سواء كانت شيعية (كربلاء والنجف والكاظمية في بغداد) أو السنية مثل مرقدي الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان في الأعظمية والشيخ عبد القادر الكيلاني في منطقة باب الشيخ ببغداد.

انتشار السرايا في بغداد كان كثيفاً، وبالذات حيث شعر الناس في تلك المناطق بالخوف والتوتر  انطلاقاً من خطورة تلك المعلومات وما يمكن أن يتسبب به أي خرق من هذا النوع من نتائج خطيرة على السلم الأهلي في العراق.

”السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر“ صرح في حوار له، أن التيار الصدري كان يريد إيصال رسالة لخصومه، مفادها بأنه يسعى الى منصب رئاسة الوزراء بقوة واصرار، وأنه الأكثر شعبية في العراق، وأن التيار يسعى الى فرض إرادته السياسية بالقوة. وشدد على ان رسالته قد وصلت وهي ليست الطريقة المناسبة في بلد ديمقراطي. واعتبر أن صندوق الانتخابات هو من يحدد الكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة، وان تسمية رئيس الوزراء في العراق بعد 2003 كانت دائماً توافقية بين الكتل السياسية والأحزاب مؤكداً أن التيار كان ولايزال طرفاً أساسياً في المعادلة السياسية العراقية. 

”رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رد بتغريدة على موقع ”تويتر“، فبدت ذات مغزى عقب هذا الإستعراض حيث قال: ”إن الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي،  لافتاً إلى أن البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة  مشدداً على عدم التهاون مع المتجاوزين، لكن الكاظمي لم يعلن طبيعة ما لديه من خطط لمواجهة ما عده ”تجاوزاً“.

”رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي“ صرح في لقاء له ايضاً، أنه لن يسمح بعودة القتل على الهوية وعودة الصراعات الطائفية للعراق، في رد واضح وصريح على استعراض التيار الصدري وهذا أول رد رسمي من داخل البيت الشيعي لرغبة التيار بالحصول على كرسي رئاسة الوزراء. 

”مقتدی الصدر رد عليه في مؤتمر صحفي قائلاً انه لن يسمح بعودة الوجوه القديمة الفاسدة الى السلطة، وأضاف أن السرايا كانت ولا زالت سنداً للدولة، ولم يقلل تحركها من هيبة الدولة، بل إنه دعا الى دعم المؤسسات الأمنية ومحاسبة المعتدين على افراد الأمن من المتظاهرين.

مرحلة مهمة وحساسة يمر بها المشهد السياسي في العراق، ودعوات بالإسراع الى إقامة انتخابات مبكرة، تتشكل من خلاله حكومة بغطاء شعبي وبرلماني واسع، مع تحركات واصطفافات سياسية جديدة ملحوظة وتطلعات شعبية بتشكيل وجوه إصلاحية جديدة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والقومية  وخروج العراق من أزماته، مع سعي الولايات المتحدة التدخل مجدداً في الشان العراقي وتحريك بعض أدواتها لخلق أزمة جديدة تستمد منها ذريعة البقاء لأطول فترة ممكنه على الأراضي العراقية.
رقم : 916033
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