الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 شباط 2021 ساعة 15:09

مسؤول صحي ایراني: الاوضاع الصحية لمتلقي اللقاح الروسي جيدة

مسؤول صحي ایراني: الاوضاع الصحية لمتلقي اللقاح الروسي جيدة

وقال رئيسي في تصريح صحفي في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت: اننا نشهد اليوم وتيرة انخفاض في وفيات كورونا في البلاد كنتيجة للاجراءات المتخذة والتزام التوصيات الصحية خلال الاسابيع الماضية.

واضاف: رغم ذلك فاننا نشهد الان ايضا انخفاضا في الالتزام بالتوصيات الصحية اذ ان اعلى الارقام متعلقة بتفشي المرض في محافظة خوزستان حيث ان مدن اهواز وكارون وهويزة ودشت آزادكان وآبادان وماهشهر ودزفول وشادكان وشوشتر وكارون هي الان في الحالة الحمراء لذا ينبغي ان نضع توصيات اكثر صرامة فيها.

واضاف: ان تفشي المرض يشهد ارتفاعا في محافظة اذربيجان غربي (شمال غرب) فيما تمت السيطرة على المرض في محافظة هرمزكان (جنوب) الى حد كبير كما تجري السيطرة على وتيرة المرض في محافظة مازندران (شمال) ونحن بحاجة للمزيد الالتزام في محافظتي كيلان وكلستان (شمال).

واوضح بان هنالك الان 9 مدن في البلاد في الحالة الحمراء و 39 مدينة في الحالة البرتقالية و 228 مدينة في الحالة الصفراء و 172 في الحالة الزرقاء.

واشار رئيسي الى وفاة احد المصابين بفيروس كورونا البريطاني في محافظة قزوين شمال غرب ايران وقال انه تم فحص القريبين منه للتثبت من اصابتهم او عدم اصابتهم بهذا الفيروس.

ونوه الى وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا الروسي الى طهران مساء الجمعة والتي تضم 100 الف جرعة وقال: ان التطعيم بهذا اللقاح قد بدا ويجري الان بدقة وعدالة كاملة وستستمر هذه الوتيرة خلال الاسابيع القادمة وحتى هذه اللحظة لم تظهر اي اعراض جانبية على الافراد الذين تلقوا اللقاح ونامل باستمرار هذه الوتيرة.
رقم : 916049
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
13 شباط 2021
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
13 شباط 2021
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
13 شباط 2021
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
13 شباط 2021
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
المراسلة معصومة فروزان
13 شباط 2021
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
12 شباط 2021
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
12 شباط 2021
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
12 شباط 2021
القوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع سعودية في مأرب
12 شباط 2021
الثورة الإسلامية بعثت روح الثورة في المنطقة
الثورة الإسلامية بعثت روح الثورة في المنطقة
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
استقالة العديد من ممثلي أحزاب المعارضة.. هل أصبح المشهد في مصلحة أردوغان؟
11 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية