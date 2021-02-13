مسؤول صحي ایراني: الاوضاع الصحية لمتلقي اللقاح الروسي جيدة



وقال رئيسي في تصريح صحفي في ختام اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت: اننا نشهد اليوم وتيرة انخفاض في وفيات كورونا في البلاد كنتيجة للاجراءات المتخذة والتزام التوصيات الصحية خلال الاسابيع الماضية.



واضاف: رغم ذلك فاننا نشهد الان ايضا انخفاضا في الالتزام بالتوصيات الصحية اذ ان اعلى الارقام متعلقة بتفشي المرض في محافظة خوزستان حيث ان مدن اهواز وكارون وهويزة ودشت آزادكان وآبادان وماهشهر ودزفول وشادكان وشوشتر وكارون هي الان في الحالة الحمراء لذا ينبغي ان نضع توصيات اكثر صرامة فيها.



واضاف: ان تفشي المرض يشهد ارتفاعا في محافظة اذربيجان غربي (شمال غرب) فيما تمت السيطرة على المرض في محافظة هرمزكان (جنوب) الى حد كبير كما تجري السيطرة على وتيرة المرض في محافظة مازندران (شمال) ونحن بحاجة للمزيد الالتزام في محافظتي كيلان وكلستان (شمال).



واوضح بان هنالك الان 9 مدن في البلاد في الحالة الحمراء و 39 مدينة في الحالة البرتقالية و 228 مدينة في الحالة الصفراء و 172 في الحالة الزرقاء.



واشار رئيسي الى وفاة احد المصابين بفيروس كورونا البريطاني في محافظة قزوين شمال غرب ايران وقال انه تم فحص القريبين منه للتثبت من اصابتهم او عدم اصابتهم بهذا الفيروس.



ونوه الى وصول الشحنة الثانية من لقاح كورونا الروسي الى طهران مساء الجمعة والتي تضم 100 الف جرعة وقال: ان التطعيم بهذا اللقاح قد بدا ويجري الان بدقة وعدالة كاملة وستستمر هذه الوتيرة خلال الاسابيع القادمة وحتى هذه اللحظة لم تظهر اي اعراض جانبية على الافراد الذين تلقوا اللقاح ونامل باستمرار هذه الوتيرة.