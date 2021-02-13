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السبت 13 شباط 2021 ساعة 17:36

ميانمار... الروهينغا يخشون عودة النظام العسكري إلى الحكم

ميانمار... الروهينغا يخشون عودة النظام العسكري إلى الحكم
وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى "الفصل العنصري".

وما زال القمع العسكري الذي سجل عام 2017 وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفا منهم إلى بنغلاديش هربا من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلا أمامهم.

وكانت السلطة في ميانمار واجهت ملاحقات في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال أعمال العنف التي ارتكبت عام 2017 في راخين حيث كانت تعيش غالبية الروهينغا في ميانمار قبل نزوحهم.

وكان قائد الجيش مين أونغ هلينغ الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، قال مرارا إن القمع كان ضروريا.

وقال تون خين، رئيس منظمة الروهينغ غير الحكومية في بريطانيا، "هناك خطر حقيقي من أن يقود هذا النظام نحو المزيد من العنف في راخين".

وكانت أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة الفعلية خلال حملة القمع عام 2017، دافعت عن الجيش أثناء الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية عام 2019 على خلفية الاتهام بالإبادة الجماعية.
مصدر : وكالات
رقم : 916069
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