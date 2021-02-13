أبرز التطورات على الساحة اليمنية 13-2-2021

خلال الأيام الماضية نجحت القوات اليمنية في التقدم إلى مداخل مدينة مأرب من الاتجاهات الغربي والاتجاه الشمالي الغربي، حيث تمكنت من السيطرة على معسكر كوفل والتقدم منه بإتجاه الطلعة الحمراء في المدخل الغربي للمدينة، ومن جهة موازية تقدمت من جبهة الكسارة وصولا إلى منطقة ملبودة في الشمال الغربي،على بعد بضعة كيلو مترات من مركز المدينة.



في الشمال الغربي نجحت القوات اليمنية واللجان الشعبية أيضا بالتقدم في جبهة العلم على تخوم منطقة الرويك التي يقع فيها واحد من أهم معسكرات هادي وتقع على الخط الدولي ومنطقة صافر.



وفي الجنوب الغربي تتواجد صنعاء في مديرية الجعدية وأجزاء واسعة من مديرية الجوبة.



وجميع هذه المحاور القتالية تؤدي إلى مدينة مأرب، وفي ذات الوقت تضع قوات هادي في مناطق معزولة عن بعضها، وتحت نيران صنعاء من جميع الاتجاهات.



وفي هذا الصدد أكد الخبير العسكري و الاستراتيجي اليمني العميد الركن، عابد محمد الثور، ان معركة مدينة مأرب تعتبر محسومة وذلك لسيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على اهم المنافذ والمداخل والمرتفعات المحيطة في المدينة وخاصة بعد سقوط معسكر كوفل.



وقال العميد الركن، عابد محمد الثور في حديث صحفي"ان قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية مستمرة في اعمالها القتالية وتحكم السيطرة الجوية على المدينة وبالتالي اي طيران يحاول الدخول الى مسرح العمليات او ميدان المعركة حول مأرب فهو مستهدف بشكل مباشر من قبل الدفاعات الجوية".



وأضاف العميد الركن عابد الثور، "أن القوات اليمنية تحكم السيطرة على منافذ مأرب واحتمال صدور بيان بهذا الشان قريبا، مشددا على أن القوات اليمنية على اهبة الاستعداد لدخول مارب وان خسائر العدو كبيرة وحالة الارباك لديه واضحة".



وبحسب مصادر ميدانية فإن المعارك في محيط مدينة مأرب، مع مواصلة قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية زحفها باتجاه المدينة وتطويقها لها من 3 محاور تبدو أكثر ضراوة.



ففي جبهة صرواح حققت قوات صنعاء تقدماً ميدانياً كبيراً، بعد فرض سيطرتها على معسكر كوفل ومنطقتي الدَمنة والدشوشو مواصلة التقدم في ذَنه والزور ومحيط الطلعة الحمراء أحد أهم المواقع العسكرية لقوى التحالف السعودي.



ورافقت تلك المعارك غارات مكثفة ومتواصلة لمقاتلات العدوان السعودي، لكنها لم تمنع القوات المشتركة من تحقيق تقدمات نوعية في هذه الجبهة، بهدف استكمال تطويق المدينة من جميع الجهات، خاصة مع تحريرها لمواقع مهمة في محور رغوان، ومنها مناطق ملبوده ودحيضه وتبة العجوز وتأمين مواقع على الخط الدولي.



وبحسب معلومات ميدانية فإن اشتداد المعارك في محيط مدينة مأرب دفع السعودية بسحب تدريجي لقواتها من معسكر تداوين ومواقع أخرى، فيما بادرت زعامات قبلية في مأرب لعقد اتفاقات مع القوات اليمنية، لتسليم مناطقهم سلمياً وتجنيبها الصراع العسكري.



وسبق أن وجهت السلطة في صنعاء، دعوات متتالية لقبائل ووجهاء مأرب للوقوف إلى صفها، وتجنيب المحافظة وسكانها الحرب والدمار، والآثار الانسانية التي قد يتسبب بها استمرار المواجهات العسكرية.



نقاط القوة لدى القوات اليمنية، يقابلها نقاط ضعف لدى ميليشيا هادي إذ تعيش وضعا مفككا للغاية، وتشهد صراعات بينية وتصفيات فيما بينها.



