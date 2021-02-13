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السبت 13 شباط 2021 ساعة 19:36

عملية هجومية يمنية جديدة على هدف بمطار أبها

عملية هجومية يمنية جديدة على هدف بمطار أبها
وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنيّة العميد يحيى سريع عن عملية هجومية على هدف بمطار أبها بطائرة صماد 3 وأن الإصابة كانت دقيقة.

سريع وفي تغريدة على "تويتر" قال "رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني، نفذ سلاح الجو المسير، ظهر اليوم السبت، عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

رداً على غارات العدوان وتصعيده العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني نفذ سلاح الجو المسير ظهر اليوم السبت عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة من نوع صماد 3 وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي ذلك بعد يوم واحد على إعلان سريع إسقاط طائرة تجسسية مقاتلة لتحالف العدوان السعودي في منطقة "مدغل" في محافظة مأرب، واستهداف مطار أبها وقاعدة الملك خالد بثلاث طائرات مسيرة، رداً على تصعيد التحالف ضد اليمن.

هذا وأفادت مصادر إعلامية يمنية اليوم بأن القوات السعودية في شرق مأرب بدأت الانسحاب تدريجياً، بعد اقتراب قوات الجيش واللجان من المدينة.

وتتواصل المعارك العنيفة بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوات الرئيس المستقيل هادي المسنودة بطائرات تحالف العدوان السعودي في منطقة الطَّلّعَة الحمراء، على الطريق الحيوي الرابط بين مديرية صِرواح ومدينة مأرب.
رقم : 916098
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