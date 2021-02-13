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السبت 13 شباط 2021 ساعة 21:24

حزب "الديمقراطية والتقدم" يدعو المعارضة التركية للتوحد

حزب "الديمقراطية والتقدم" يدعو المعارضة التركية للتوحد
وقال باباجان، في حديث لإذاعة "دوتشه فيليه" الألمانية نقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، إنه لا يجد دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لوضع دستور جديد "واقعية"، مشيرا لضرورة الانتقال إلى نظام برلماني.

وأشار باباجان إلى أنه يمكن للمعارضة تسمية مرشح مشترك في الانتخابات الرئاسية، لكن هذا المرشح يجب أن يعد أيضا بتوفير انتقال النظام إلى برلماني.

وأضاف باباجان أن العقلية التي تحكم تركيا في الوقت الحالي هي عقلية خاطئة، إذ لا تؤمن باستقلال القضاء، داعيا أردوغان للتوقف فورا عن التدخل في القضاء والصحافة (حسب قوله).
مصدر : وكالات
رقم : 916108
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