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السبت 13 شباط 2021 ساعة 21:40

اشتباكات بين "جيش الإسلام" و"الجبهة الشامية" في عفرين بريف حلب

اشتباكات بين "جيش الإسلام" و"الجبهة الشامية" في عفرين بريف حلب
وأفادت مصادر محلية في ريف حلب بوقوع اشتباكات بين الفصيلين التابعين للمعارضة المسلحة المدعومة من تركيا في عفرين، ودخول فصائل أخرى لفض الاشتباك بين الجانبين.

وأفادت قناة روسيا اليوم  عن مواطن من المدينة : "السبب لهذه الاشتباكات بين الفصائل المدعومة من تركيا يعود إلى اختلافها على اقتسام أملاك سكان المدينة الأصليين".

وأضاف: "عناصر من "الجبهة الشامية" قامو بمصادرة نقود عدد من عناصر "جيش الإسلام" القادمين من ليبيا وبعد ذلك نشبت الاشتباكات".

كما أكد نشطاء سوريون مقتل عنصرين من "جيش الإسلام" وجرح نحو 12 آخرين جراء هجوم مجموعات "الجبهة الشامية" على مقر "جيش الإسلام" وسط المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن "الاشتباكات سببها ملاحقة عناصر "الجبهة الشامية" لشاب من مهجري الغوطة الشرقية واحتمائه بأحد مقرات "جيش الإسلام" في مدينة عفرين، ليتطور الأمر لهجوم عناصر "الجبهة" على مقرات "جيش الإسلام" واندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة".
رقم : 916119
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