الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 شباط 2021 ساعة 22:13

الصين قد توجه ضربة مدمرة إلى الاقتصاد الأوكراني

الصين قد توجه ضربة مدمرة إلى الاقتصاد الأوكراني
وفي تصريحات متلفزة، أشار الخبير الاقتصادي، فسيفولود ستيبانيوك، إلى أن الخطوات الجوابية لبكين على هذه الخطوة قد تفقد أوكرانيا خمس صادراتها وجزءا كبيرا من البضائع الرخيصة التي تستوردها، مشيرا إلى أن المنتجات الصينية أرخص من الأوروبية أو اليابانية مرتين أو ثلاث مرات.

وذكّر الخبير بأن تدهور العلاقات بين أوكرانيا وروسيا في العام 2014 أسفر عن تقلص التبادل التجاري بين البلدين بمقدار 15 مليار دولار ووجه ذلك ضربة مؤلمة جدا إلى اقتصاد البلاد. وحذر من أن الاقتصاد الوطني قد يعاني مجددا من ضربة مدمرة جديدة نتيجة تدهور علاقاتها مع الصين.

ولفت ستيبانيوك إلى أن الولايات المتحدة تملي على أوكرانيا سياستها الاقتصادية وتفرض قيودا وعقوبات خاصة بمكافحة الإغراق.

ووافق الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أواخر يناير الماضي، على قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني فرض عقوبات لمدة 3 أعوام ضد أربع شركات صينية ومواطن صيني، حملة أسهم مصنع "موتور سيتش" المتخصص في تصميم وتصنيع وترميم محركات الطائرات والتوربينات الغازية.

وأعلنت بكين أنها تأمل في ضمان أوكرانيا المصالح والحقوق المشروعة للشركات الصينية. بينما أجّر المستثمرون الصينيون ثلاث شركات قانونية دولية من أجل استرداد الخسائر من أوكرانيا بقيمة 3,5 مليار دولار.

يذكر أنه في العام الماضي أعرب وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، مايك بومبيو، عن قلق واشنطن بسبب خطط الصين لشراء مصنع "موتور سيتش" الذي تستخدم مصنوعاته في 120 دولة.
مصدر : وكالات
رقم : 916123
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
13 شباط 2021
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
زهراء احمد- خاص لاسلام تايمز
13 شباط 2021
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
13 شباط 2021
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
13 شباط 2021
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
13 شباط 2021
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
13 شباط 2021
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
المراسلة معصومة فروزان
13 شباط 2021
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
12 شباط 2021
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
12 شباط 2021
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
12 شباط 2021
القوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع سعودية في مأرب
12 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية