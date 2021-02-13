الصفحة الرئيسية
0
السبت 13 شباط 2021 ساعة 22:15

الانتقالي السوداني: إثيوبيا تمارس ما يشبه الاستيطان الاسرائيلي

الانتقالي السوداني: إثيوبيا تمارس ما يشبه الاستيطان الاسرائيلي
وأضاف الكباشي: "إن ما ينقص إثيوبيا هو الشجاعة فقط لإعلان الحرب في ظل استمرار اعتداءاتها وحشد قواتها على الحدود"، حسبما نقل موقع "سودان تربيون".

وشدد الكباشي على أن القوات السودانية لن تتراجع عن شبر من الأراضي التي استعادتها بمنطقة الفشقة من الجانب الإثيوبي.

وأكد أن السودان استعاد نسبة كبيرة بلغت 90% من أراضيه وأشار إلى أنه تبقت فقط حوالي 3 نقاط قال إن السودان يأمل أن تحل بالتفاوض وأن لا يضطر لنزعها بالحرب في سبيل استعادته لأراضي.

وأضاف "هذه المناطق تظل في النهاية أراضي سودانية مغتصبة واجب القوات السودانية أن تتستردها وتحمي الحدود والأرض الموطن"، كاشفا عن أن النقطة المتبقية بالفشقة السودانية هي مستوطنة "قطران" وأشار إلى أنها مشيدة وتضم طرق ومصانع.

وتابع "نحن نأمل من الإخوة في إثيوبيا إخلاء هذه المنطقة بكل مصانعها فنحن لا نريد أن نستولى على أي شئ منهم وهي منطقة سودانية وإن ظلت تدعي إثيوبيا أنها تابعة لها"، مشيرا إلى أن السودان لا يرفض الوساطة مع إثيوبيا لكن بشرط وضع العلامات الحدودية المُرسمة سلفاً.

وتشكك أديس أبابا في الحدود المعترف بها دوليا بين السودان وإثيوبيا وفقا لخط الميجور قوين عام 1902، بينما كانت التعديات الإثيوبية في السابق تحركها أطماع تاريخية لقومية الأمهرا.

وفي وقت سابق، أنهى عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق ياسر العطا زيارة استمرت ليومين للحدود الشرقية تفقد خلالها الخطوط الأمامية للجيش على الحدود المتاخمة لإثيوبيا في مناطق ود عاروض وأبو طيور في الفشقة الصغرى.

وقال العطا، الذي تحدث للجنود قبل أن ينهي زيارته يوم الخميس الماضي، إن الجيش "متمسك باسترداد جميع المساحات السودانية ومن ثم التمركز في الحدود الدولية".
مصدر : وكالات
رقم : 916124
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
عيسى قاسم: الشعب البحريني مستمر في ثورته حتى تحقيق أهدافه
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
تقرير: الإمارات دولة مستبدة بسبب حظر التنظيمات السياسية
13 شباط 2021
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
زهراء احمد- خاص لاسلام تايمز
13 شباط 2021
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
روحاني: لمواصلة الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من كورونا
13 شباط 2021
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
13 شباط 2021
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
نائب الأمين العام لجمعية الوفاق: شعب البحرين أفشل محاولات السلطة لدفع للعنف
13 شباط 2021
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
عراقجي: الاتفاق النووي يفتقد لأي قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات
13 شباط 2021
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
معارض بحريني لـ"إسلام تايمز": عدد المعتقلين في سجون النظام 4500 شخصاً
المراسلة معصومة فروزان
13 شباط 2021
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
نظام آل خليفة عميل وخائن وثورة فبراير كشفت عن وجهه القبيح
المراسلة معصومة فروزان
12 شباط 2021
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
بُشراكَ يا فخرَ الولايةِ قائداً
12 شباط 2021
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
اللواء سلامي: نمتلك روح الإقتدار والصمود والهجوم على العدو
12 شباط 2021
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
12 شباط 2021
القوات اليمنية تسقط طائرة استطلاع سعودية في مأرب
12 شباط 2021

أحدث العناوين

إخترنا لکم
التحرك الصدري درء للفتنة.. أم استعراض للقوة 
الإتفاق النووي، ولعبة تقاسم الأدوار بين أمريكا وأوروبا
مسؤول يمني لـ‘‘اسلام تايمز‘‘: صمود الشعب من اهم اسباب دفع بايدن الى وقف دعم الحرب
الخطة الأمريكية الجديدة في اليمن... التعاون مع الإمارات لطرد السعودية