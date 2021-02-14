عبداللهيان: الانتهاك المنظمة لحقوق الإنسان في البحرين من الحقائق المرة

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السبت: ان استمرار الانتهاك المنظم لحقوق الانسان وقمع الشعب البحريني الذي يتابع الحد الادنى من مطالبه واستمرار اعتقال الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق واعدام الشباب واليافعين البحرينيين، فضلا عن تحالف آل خليفة مع الصهاينة، تعد فقط جزءا من الحقائق المرة للبحرين اليوم.



واكد معهد البحرين للحقوقِ والديموقراطية اعتقال النظام البحريني اكثرَ من تسعةٍ وعشرين شخصاً بينهم احدَ عشر طفلاً خلال حملةِ مداهمات عشيةَ احياءِ الذكرى العاشرة لانطلاقِ الانتفاضة في المملكة.



وذكرَ المعهدُ في تقريرٍ له أنّ إجراءاتِ النظام القمعية تهدِفُ إلى ردعِ المتظاهرين عن إحياءِ الذكرى العاشرة للانتفاضة. بدورِها اكدت السلطاتُ اعتقالَ فتيَيْنِ لايتجاوزْ عمرُهما الثلاثةَ عشرَ عاماً. وانتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفوِ الدولية حملةَ الاعتقالات متهمةً النظامَ بممارسةِ المزيد من الظلمِ الممنهج ، والاضطهادِ السياسي، وباغلاقِ أيِ مساحةٍ للممارسةِ السلمية للحقِ في حريةِ التعبير.